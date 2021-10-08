Четырех фигурантов дела Finiko этапируют в Москву

Фото: "Реальное время"/Максим Платонов

Уже сегодня всех арестованных по делу криптопирамиды Finiko могут отправить с этапом в Москву. Такое решение принял руководитель следственной группы, он намерен лично допросить фигурантов и провести очные ставки между ними, сообщают источники «Реального времени».



Решение об этапе было принято раньше, однако именно сегодня Верховный суд Татарстана должен оценить законность продления ареста лидеру Finiko Кириллу Доронину.

Сегодня апелляционная инстанция уже отвергла доводы жалоб на дальнейшее содержание под стражей «вице-президента» криптовалютного проекта Ильгиза Шакирова, а ранее согласилась с арестом «вице-президента» Дины Ахметзяновой (Габдуллиной) и "10-й звезды» Лилии Нуриевой.



Напомним, четверо фигурантов находятся под стражей, трое в бегах — это Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы. Всем семерым очно и заочно предъявлено обвинение в мошенничестве с ущербом не менее 250 млн рублей — промежуточная цифра всего по 80 потерпевшим из обратившихся с заявлениями 4 тысяч жителей России, Казахстана, Германии, Венгрии и других государств. Именно поэтому дело было передано для дальнейшего расследования в Москву.

За время ареста у Доронина родилась дочь.