В Татарстане с 11 октября пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ продолжат работать для повторной прививки

Фото: Максим Платонов

Минздрав Татарстана разъяснил, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в условиях новых ограничений, вступающих в силу с 11 октября. Они продолжат принимать граждан, но правила меняются.

Так, с 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.

На сегодняшний день в Татарстане работают 163 пункта вакцинации от COVID-19, включая стационарные и мобильные бригады. В случае необходимости их количество увеличат, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Прививку от коронавируса можно сделать в поликлинике по месту жительства в часы работы медучреждения.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани мобильные пункты вакцинации продолжат работать по следующим адресам:

ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

Сбербанк (Пушкина, 4) с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00;

КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);



КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00);

КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).

Накануне Кабмин Татарстана опубликовал постановление о введении антиковидных ограничений в республике с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 11 октября. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с Кабмином РТ.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану разъяснило, куда будут пускать татарстанцев с медотводом и можно ли попасть без QR-кода в ТЦ. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина