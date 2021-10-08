В России планируют создать цифровую экосистему строительной отрасли к 2030 году

В России к 2030 году планируют создать «умную» цифровую экосистему строительной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Систему планируют создать в стратегической инициативе «Новый ритм строительства»

«Это означает не только перевод всех услуг в исключительно электронный вид, но и беспрепятственный доступ как предпринимателей, так и жителей к суперсервису «Цифровое строительство» во всех регионах», — приводит сообщение ТАСС.

На этой неделе президент республики Рустам Минниханов раскритиковал татарстанский Минстрой республики за долгую выдачу разрешений на строительство. Он поставил задачу сократить сроки хотя бы до 35 дней.



Ольга Шагиева