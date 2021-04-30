Итоги дня: ДТП с детьми в Ставрополье, освобождение Хайдара Халиуллина, дело адвоката Сафронова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 30 апреля:
- Из казанской колонии №2 в связи с болезнью освободили бывшего лидера бизнес-ассоциации Татарстана Хайдара Халиуллина, приговоренного к семи годам колонии за хищение бюджетных субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на сумму в 17 млн рублей. Вольную Халиуллину на 3 года и 8 месяцев раньше срока дал Приволжский райсуд Казани — ввиду наличия тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания. Освобожденный рассказал, что за решеткой пересмотрел свои взгляды на жизнь. Но главная задача на ближайшее время — лечиться.
- Замминистра здравоохранения Киргизии Элиза Солтонбекова сообщила, что во время конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 житель республики. Также пострадали еще 154 человека, из них 121 — гражданские лица.
- Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг в отношении бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново. Он указал на необходимость усилить работу на местах, держать ситуацию на контроле, искать возможности для того, чтобы отлов производился чаще и бродячие собаки содержались в приюте. За два дня поймали уже 11 беспризорных собак. Поручение главы связано с нападением на 11-летнего мальчика в Осиново. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В ДРКБ «Реальному времени» сегодня сообщили, что мальчик пришел в себя.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В ходе переговоров главы государств рассмотрели вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- Премьер-министр РТ Алексей Песошин за прошлый год заработал 6,94 млн рублей. Песошин пользуется квартирой, общая площадь которой составляет 108 квадратных метров. Недвижимости в собственности нет. У него есть лодка «Стингрей» и мотор «Тохатсу». Его жена владеет домом на 580,6 кв. м, нежилым зданием на 442,1 кв. м, тремя земельными участками общей площадью более 6 тыс. квадратных метров и квартирой площадью 108 квадратных метров.
- Росфинмониторинг включил «Штабы Навального» в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Вчера координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Свое решение он объяснил тем, что работа сейчас может подвести сотрудников штабов под статью об экстремизме. В понедельник штабы Навального по всей России сообщили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани.
- В Челнах суд приостановил деятельность пяти кафе из-за нарушений ковидных ограничений по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил заведениям наказание в виде приостановки их деятельности. Не будут работать от 20 до 40 суток следующие объекты общественного питания: Oblako 53, Roll Street, К4, «PROектор», «RS Кухня Кафе». «Отличились» кафе Набережных Челнов, где из шести проверенных кафе в пяти оказывались услуги по предоставлению кальянов. Это на сегодня наиболее грубое нарушение. Подробнее о проверках кафе в Татарстане — в материале «Реального времени».
- В Ставропольском крае, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, погибли пять несовершеннолетних детей, одного ребенка реанимировали. В автобусе находились 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых. По предварительным данным, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медучреждение.
- На оборонном предприятии «Ремдизель» в Набережных Челнах прокомментировали проходящие у них обыски, сообщив, что оказывается полное содействие следственным органам: «Компания осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в штатном режиме, без каких-либо ограничений, и выполняет все принятые на себя обязательства». Обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиля Манасипова, которое ведется с 2019 года. Манасипова подозревают в мошенничестве с продажей несертифицированных грузовиков. По версии следствия, на двигатели грузовиков КАМАЗ от «Евро-0» до «Евро-3» «перебивались» сертификаты на более высокий класс двигателя «Евро-4». При этом покупатели знали, что приобретают грузовик с двигателем низкого экологического класса. О том, что известно об обысках, — в материале «Реального времени».
- Посольство США в России прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы с 12 мая. Исключение будет сделано лишь для дипломатических поездок.
Также посольство США рекомендовало гражданам страны, которые находятся на территории России, покинуть ее до 15 июня, если их российская виза истекает. Консульский персонал придется сократить на 75% из-за решения России. В связи с этим США с 12 мая будет предоставлять консульские услуги лишь американцам, и только по ограниченному числу неотложных случаев.
- В Татарстане нашли редкого ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу РТ. Такого паука еще называют мизгирем, он обитает на территориях от Средней Азии до средней полосы России, но встречается и в Татарстане — в республике проходит граница его ареала. В Госкомитете отмечают: тарантул ядовит, его укус может вызвать сильную боль и опухоли, поэтому следует соблюдать осторожность.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов жителей страны в течение года. По его словам, весь мир столкнулся с последствиями пандемического кризиса, поэтому нельзя быть свободными от негативных последствий. Он подчеркнул, что во многих странах дела обстоят хуже, а в России падение доходов и сейчас минимизировано: «Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить».
- Сегодня в Татарстане возобновила работу пассажирская навигация. В Казанском речном порту в 06.30 начали продавать билеты. Первый теплоход отбыл в 7 утра в Верхний Услон. В прошлом году АО «СК «Татфлот» перевезло 300 тысяч пассажиров. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока. Подробнее о событии читайте в материале «Реального времени».
- В Москве Лефортовский суд продлил до 7 июля арест экс-журналисту Ивану Сафронову. Он обвиняется в госизмене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Ранее суд Москвы принял решение оставить в СИЗО Сафронова до 7 марта. Ивану Сафронову, задержанному 7 июля, вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Также сегодня в Москве задержали главу адвокатской «Команды 29», адвоката по делам Ивана Сафронова и ФБК* Ивана Павлова — ему вменяется разглашение данных следствия. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев. Перед арестом у него прошли обыски. (*ФБК, признан в России иностранным агентом).
- По итогам 2020 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Туркменистаном достиг $107 миллионов. Потенциал к росту есть в таких отраслях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобилестроение, судостроение, авиастроение. Безусловный приоритет — развитие сотрудничества в культурной сфере.
- В Москве арестовали владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева по подозрению в финансировании терроризма. Причастность Эжаева к финансированию терроризма установили сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Эжаев — основатель и владелец издательского дома «Умма», который «также использовался для сбора и перевода денежных средств». Книги этого издательского дома эксперты признали экстремистскими, но мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Они также распространялись среди заключенных.
- В Казани торговый комплекс «Модная семья» обрел нового владельца. Им стало ООО «Инвест недвижимость». Компания стала победителем торгов по продаже заложенного имущества компании ООО «Недвижимость плюс», итоги которых Российский аукционный дом (РАД) подвел 28 апреля. На продажу выставили часть торгового комплекса «Модная семья» площадью 6,9 тыс. кв. м в центре Казани. Здание было построено в 2006 году. Подробнее о продаже ТЦ — в материале «Реального времени».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что майские праздники не должны компенсировать за счет новогодних каникул. Он подчеркнул, что никаких решений на этот счет не принималось.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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