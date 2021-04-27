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Следователи проводят обыски на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах

12:36, 27.04.2021
Следователи проводят обыски на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах
Фото: Ирина Плотникова

Сегодня правоохранительные органы начали проводить обыски на оборонном предприятии «Ремдизель». Обыски проводят в рамках уголовного дела в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиля Манасипова.

Расследование уголовного дела ведется с 2019 года. Манасипова подозревают в мошенничестве с продажей несертифицированных грузовиков.

По данным источников «Реального времени», грузовики КАМАЗ приобретались у «Ремдизеля» с двигателями низких экологических классов от «Евро-0» до «Евро-3». Следователи считают, что на них перебивались сертификаты на более высокий класс двигателя «Евро-4». При этом покупатели знали, что приобретают грузовик с двигателем низкого экологического класса.

Известно, что пока никого не задержали.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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