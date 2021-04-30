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О 31 погибшем заявила Киргизия после перестрелки на границе с Таджикистаном

16:31, 30.04.2021
О 31 погибшем заявила Киргизия после перестрелки на границе с Таджикистаном
Фото: pxhere.com

31 житель Киргизии погиб во время конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.

Также пострадали еще 154 человека, из них 121 — гражданские лица, передает ее слова «РИА Новости».

Утром сообщалось о восьми погибших и 110 раненых.

Перестрелка войсковых подразделений началась на границе Киргизии и Таджикистана вчера. Отмечалось, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). Вечером того же дня поступили новости о том, что она закончилась.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьПромышленностьОПК
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