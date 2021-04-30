«Модная семья» ушла с молотка новым хозяевам Fun24

«Гнездо» мусинских компаний

Казанский торговый комплекс «Модная семья» ушел с торгов за 188 млн рублей — половину от первоначальной цены, по которой его выставляли в сентябре 2018 года. О результатах торгов сегодня сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Комплекс занимает часть четырехэтажного (плюс один мансардный) здания, расположенного по адресу Бурхана Шахиди, 17, его общая площадь — около 7 тыс. кв. м. Здание 2006 года постройки, часть площадей комплекса сдана в аренду.

Комплекс занимает часть четырехэтажного (плюс один мансардный) здания, расположенного по адресу Бурхана Шахиди, 17. Фото: kazan.cian.ru

Ранее объект принадлежал ООО «Недвижимость плюс», которое проходит процедуру банкротства. Учредителем указан Гусев Айдар Владимирович, член совета директоров обувной фабрики «Спартак» и бывший совладелец строительной компании «Альбатрос», офис которой также был расположен на Бурхана Шахиди, 17.

В списке аффилированных с ООО «Недвижимость плюс» компаний есть и фирма «Грит Плюс», а также «Полюс С» — они фигурируют в уголовном деле экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Обе компании также «сидели» в этом здании. По версии следствия, именно через них деньги ТФБ утекли за рубеж.

Кто стал покупателем ТК

Интерес представляет и фирма-покупатель — ООО «Инвест-недвижимость». Ее зарегистрировали в августе 2020-го, за тот год она получила около 1,8 млн рублей выручки и 931 тыс. убытка. Компания на 50% принадлежит ее директору Динаре Фатхриевой, а вот вторым учредителем является Руслан Кононов — он также директор и совладелец компании «Скай Менеджмент».

Эта компания входит в периметр бизнеса ООО «Скай Девеломпент» Андрея Чекашова — ему, в частности, принадлежат 95% «Скай Менеджмента».

«Скай Девеломпент» владеет и управляет рядом коммерческих зданий: например, бизнес-центром А1 на Шамиля Усманова и бизнес-центром А2 на Щапова, а также рядом объектов стрит-ретейла площадью в несколько тысяч кв. м. Компания и ранее специализировалась на покупке, развитии и перепродаже объектов недвижимости. Само ООО «Скай Девелопмент» выручило в 2020 году 48,5 млн рублей при чистой прибыли в 28,6 млн рублей, а вот совокупная выручка связанных с ним компаний гораздо выше — одно только ООО «Капснаб» выручило в 2020 году 1,2 млрд рублей. Еще 401 млн — ООО «ПК «Акватис». Связи с этими компаниями идут как раз через ООО «Скай Менеджмент», которое выступает там соучредителем.



«Скай Девеломпент» владеет и управляет рядом коммерческих зданий, например бизнес-центром А1 на Шамиля Усманова. Фото: kazan.cian.ru

В марте 2021 года компания приобрела с других торгов по банкротству развлекательный комплекс Fun24 — за 136 млн рублей, в 13 раз меньше стартовой цены. Чекашов заявлял в СМИ, что намерен оставить развлекательный формат комплекса, но вместе с этим модернизировать его.

«Реальное время» обратилось за комментарием в офис «Скай Девелопмента», однако получить оперативный ответ не удалось. Издание также направило Кононову запрос через принадлежащее ему ООО «Казэнергоцентр».

Александр Артемьев