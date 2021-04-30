Казанский ТК «Модная семья» купили за 188 миллионов рублей

В Казани торговый комплекс «Модная семья» обрел нового владельца. Им стало ООО «Инвест недвижимость». Компания стала победителем торгов по продаже заложенного имущества компании ООО «Недвижимость плюс», итоги которых Российский аукционный дом (РАД) подвел 28 апреля.

На продажу выставили часть торгового комплекса «Модная семья» площадью 6,9 тыс. кв. м в центре Казани. Здание было построено в 2006 году.

Победитель торгов предложил за лот наивысшую цену — 188,25 млн рублей. Начальная цена — 188,21 млн рублей, минимальная — 154,33 млн рублей, сообщили в РАД.

Четырехэтажную пристройку к ТЦ «Модная семья» на улице Бурхана Шахиди выставили на продажу еще в 2019 году.

