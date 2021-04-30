Суд вновь продлил арест экс-журналисту Ивану Сафронову
В Москве Лефортовский суд продлил до 7 июля арест экс-журналисту Ивану Сафронову. Он обвиняется в госизмене.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, пишет ТАСС. К этому дню он будет содержаться в СИЗО «Лефортово» уже год.
Ранее суд Москвы принял решение оставить в СИЗО Сафронова до 7 марта.
Ивана Сафронова задержали 7 июля. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Он работал сначала в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Главной специализацией журналиста было вооружение и оборонная промышленность. Весной этого года он перешел на работу в «Роскосмос», став советником Дмитрия Рогозина.
Отметим, что сегодня в Москве задержали главу адвокатской «Команды 29», адвоката по делам Ивана Сафронова и ФБК* Ивана Павлова.
*ФБК, признан в России иностранным агентом
комментарии