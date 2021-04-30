В Татарстане нашли ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу республики

Фото: Госкомитет по биоресурсам РТ

В Татарстане нашли редкого ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу РТ, сообщает республиканский Госкомитет по биоресурсам.



Такого паука еще называют мизгирем, он обитает на территориях от Средней Азии до средней полосы России, но встречается и в Татарстане — в республике проходит граница его ареала.

Фото: Госкомитет по биоресурсам РТ

В Госкомитете отмечают: тарантул ядовит, его укус может вызвать сильную боль и опухоли, поэтому следует соблюдать осторожность.

Маргарита Головатенко