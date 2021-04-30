В Татарстане стартовала пассажирская навигация

Фото: Александр Артемьев

Сегодня в Татарстане возобновила работу пассажирская навигация. В Казанском речном порту в 06.30 начали продавать билеты. Первый теплоход отбыл в 7 утра в Верхний Услон.

В этом году сохранены все рейсы в расписании. Изменения касаются только рейсов в Ташевку. По просьбе пассажиров, он был был перенесен с 7.15 на 7.25.

Фото: Александр Артемьев

В прошлом году АО «СК «Татфлот» перевез 300 тысяч пассажиров. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока.



Ранее сообщалось, что откроется пассажирская навигация по Волге и Каме. Из речного порта Казани будут ходить ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги, а также до Кзыл-Байрака с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени. В майские праздники организуют рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии в Болгары и Тетюши.



Ольга Плешкова