По факту нападения на ребенка бездомных собак в селе Осиново возбудили уголовное дело

В Зеленодольске возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребенка в селе Осиново, сообщает прокуратура Татарстана.

Дело возбуждено по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Собаки напали на 11-летнего мальчика 29 апреля. У него диагностировали множественные укусы, сейчас ребенок находится в больнице. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по РТ.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Напомним, по этому факту прокуратура проводила проверку.

Маргарита Головатенко