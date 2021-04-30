В ДРКБ опровергли информацию о смерти ребенка, покусанного собаками в Осиново: мальчик жив

В соцсетях появилась фейковая информация о смерти ребенка, на которого вчера напала свора бездомных собак. В ДРКБ «Реальному времени» опровергли эту информацию.

Информация о смерти мальчика появилась в соцсетях. Женщина сообщила, что в их школе отменен некий праздник в связи со смертью ребенка.

Утром 30 апреля «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ДРКБ, что данная информация не соответствует действительности. Мальчик жив, он пришел в сознание.

Напомним, что собаки напали на 11-летнего мальчика 29 апреля. У него диагностировали множественные укусы. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.



Ольга Плешкова