Основателя крупнейшего мусульманского издательства арестовали по подозрению в финансировании терроризма

В Москве арестовали владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Причастность Эжаева к финансированию терроризма установили сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Эжаев — основатель и владелец издательского дома «Умма», который «также использовался для сбора и перевода денежных средств». Книги этого издательского дома эксперты признали экстремистскими, но мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Они также распространялись среди заключенных, уточнила Петренко.

По версии ведомства, Эжаев не позднее 2012 года организовал финансирование террористической деятельности «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

С 2012 года по настоящее время он неоднократно встречался с контрагентами, от которых получал деньги, предназначавшиеся для финансирования. Он перевел более 34 млн рублей лицам, которые находятся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности, пишет ТАСС.

В загородных домах и квартирах мужчины силовики обнаружили банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенную литературу и другую атрибутику экстремистской направленности.

В ФСБ подчеркнули, что «Умма» — крупнейшее в России мусульманское издательство. Часть издаваемой им литературы запрещена Минюстом России, поскольку носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею «всемирного халифата», передает «РИА Новости».

В феврале ФСБ задержала в Татарстане двух жителей Крыма по делу о финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они переехали в республику два года назад.



Татьяна Леухина