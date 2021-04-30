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В Москве задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК*

09:32, 30.04.2021
В Москве задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК*
Фото: realnoevremya.ru

В Москве задержали главу адвокатской «Команды 29», адвоката по делам Ивана Сафронова и ФБК* Ивана Павлова. Об этом сообщил адвокат Евгений Смирнов.

Задержание произошло в доме 54 по Бауманской улице, в отеле Mercure. Пока неизвестно, в каком статусе задержан Павлов, подозреваемого или обвиняемого, сообщает РБК. Адвоката к нему не пускают.

В гостинице проводят обыски.

Ранее в Москве задержали Любовь Соболь и Киру Ярмыш.

*ФБК, признан в России иностранным агентом

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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