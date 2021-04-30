Глава Зеленодольского района РТ поручил вести мониторинг бродячих собак после нападения животных на ребенка

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил вести жесткий мониторинг относительно бродячих собак в сельских поселениях после нападения животных на ребенка в поселке Осиново. Об этом сообщает пресс-служба района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Также Афанасьев указал на необходимость усилить работу на местах, держать ситуацию на контроле, искать возможности для того, чтобы отлов производился чаще и бродячие собаки содержались в приюте.



— Вы работаете на местах, кому, как не вам, знать места скопления и передвижения бродячих животных и тех, кто их подкармливает. Поступила жалоба об угрозе безопасности, отреагировать нужно немедленно! Иначе будем принимать кадровые решения! — сказал глава района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сейчас в Осиново работают отловщики животных из приюта «Кот и пес». За два дня уже поймали 11 собак, работы продолжаются.

Вчера собаки напали на 11-летнего мальчика в Осиново. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

В ДРКБ «Реальному времени» сегодня сообщили, что мальчик пришел в себя.

Татьяна Леухина