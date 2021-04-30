Почти 7 млн рублей заработал Песошин в прошлом году

6,94 млн рублей заработал в прошлом году премьер-министр РТ Алексей Песошин. Это известно из его декларации.

Песошин пользуется квартирой, общая площадь которой составляет 108 квадратных метров. Недвижимости в собственности нет. У него есть лодка «Стингрей» и мотор «Тохатсу».

Его жена владеет домом на 580,6 кв. м, нежилым зданием площадью 442,1 кв. м, тремя земельными участками общей площадью более 6 тыс. квадратных метров и квартирой площадью 108 квадратных метров.

В прошлом году больше всех среди депутатов Госдумы от Татарстана заработал Ирек Богуславский. Декларации о доходах опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Алексей Нечаев