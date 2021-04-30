В Челнах суд приостановил деятельность пяти кафе из-за нарушений ковидных ограничений

В Набережных Челнах после проверки Роспотребнадзора РТ были составлены протоколы об административном правонарушении по нескольким заведениям общественного питания по статье 6.3. часть 2 КоАП, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Суд признал предпринимателей виновными и назначил им наказание в виде приостановления деятельности заведений. Не будут работать от 20 до 40 суток следующие объекты общественного питания: Oblako 53, Roll Street, К4, «PROектор», «RS Кухня Кафе», написали в пресс-службе городского суда. Еще по одному делу должен состояться суд.

фото: pixabay.com

«По 22 объектам управлением составлены протоколы о временном запрете деятельности по ст. 6.3. ч. 2 КоАП РФ, документы для рассмотрения переданы в суды. Судами уже приняты решения о временном приостановлении деятельности девяти объектов на срок от 20 до 90 суток. Это шесть кафе в Набережных Челнах, два кафе в Нижнекамске и кафе в Казани», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

«Отличились» кафе города Набережные Челны, где из шести проверенных кафе в пяти оказывались услуги по предоставлению кальянов. Это на сегодня наиболее грубое нарушение. Кроме того, было такое нарушение, как антисанитарное состояние объектов общественного питания внутри — это места приготовления пищи, отсутствие антисептиков для посетителей и персонала», — отметила замруководителя татарстанского управления Любовь Авдонина.



Нечаев Алексей