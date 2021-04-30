В Кремле намерены остановить падение доходов россиян в течение года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов жителей страны в течение года, сообщает «РИА Новости».



По его словам, весь мир столкнулся с последствиями пандемического кризиса, поэтому нельзя быть свободными от негативных последствий.

Он подчеркнул, что во многих странах дела обстоят хуже, а в России падение доходов и сейчас минимизировано: «Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить».

Фото: kremlin.ru

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин признавал, что государство не добилось успеха в деле повышения доходов граждан.

Маргарита Головатенко