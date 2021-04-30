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В Кремле намерены остановить падение доходов россиян в течение года

14:59, 30.04.2021 4
В Кремле намерены остановить падение доходов россиян в течение года
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов жителей страны в течение года, сообщает «РИА Новости».

По его словам, весь мир столкнулся с последствиями пандемического кризиса, поэтому нельзя быть свободными от негативных последствий.

Он подчеркнул, что во многих странах дела обстоят хуже, а в России падение доходов и сейчас минимизировано: «Во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить».

Фото: kremlin.ru

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин признавал, что государство не добилось успеха в деле повышения доходов граждан.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаФинансы
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Правильно, не будет доходов - не будет падения! Ждём когда нам просто перестанут платить.)
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  • Анонимно 30 апр
    Какой пандемический кризис,нашли отмазку. Доходы падают уже не первый год. Сейчас проще свалить все на пандемию. Умники.
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  • Анонимно 30 апр
    Да нет, же. Это всё печенеги и половцы виноваты.... А вообще, как говориться - "Прости, Юра, мы всё просрали"....
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    Анонимно 07:41
    Это точно!
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