Лидера бизнес-ассоциации Татарстана приговорили к 7 годам, взяв под стражу в зале суда

Фото: «Реальное время»

К 7 годам колонии общего режима приговорил бывшего президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина Вахитовский суд Казани. Он признан виновным по 12 эпизодам мошенничества по предварительному сговору с общим ущербом 17 млн рублей, а также в трех неудавшихся попытках похитить средства на поддержку предпринимателей по программе «Лизинг-грант», передает из суда журналист «Реального времени».



Суд постановил — взять осужденного под стражу в зале суда. При этом Халиуллин полностью оправдан еще по трем эпизодам хищения и пяти эпизодам покушения на таковое. Также его оправдали по 25 эпизодам подделки документов и легализации средств, у других фигурантов дела суд признал эти эпизоды излишне вмененными. Подделку расценили как способ хищения, установив, что сами по себе липовые договоры лизинга официальными документами не являются.

Недостойными исправления без изоляции от общества суд признал Халиуллина, его бывшую супругу, Веронику Мирзагалямову и еще нескольких фигурантов. Лишь одной из них, Диляре Шайдуллиной, суд посчитал нужным предоставить отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Марина Халиуллина приговорена к 6 годам колонии общего режима, Константин Деринг — к 5 годам, Вероника Мирзагалямова — к 4 годам, Александр Минько — к 3,5 года, Андрей Поповнин — к 3 годам и 3 месяцам, Аделя Мухаметхазипова, Михаила Проскурякова и Диляру Шайдуллину приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Условным сроком 3 года суд наказал Лейлю Абдуллину. 3 года и 3 месяца получил Сергей Васильев, однако с учетом уже отбытого суд постановил — освободить его от отбывания наказания и из-под стражи.



Также условно наказаны: Азат Мирзаянов и Дмитрий Митин (по 4 года), Алена Чубакова (3 года и 9 месяцев), Надежда Дубровская, Эдуард Сафин, Айрат Самигуллин (по 3,5 года), Елена Канцемалова, Денис Храмцов и Ирина Поповнина (по 3 года), Владимир Матвеев (3), Ольга Матвеева и Светлана Шаширова (по 2,5).

Оглашение приговора остальным подсудимым продолжается. В зале слышен женский плач.

В числе доказательств вины лидера АМСБ в приговоре прозвучали показания членов конкурсной комиссии и СМС-переписка подсудимого с одним из них. Осужденный намерен обжаловать приговор.