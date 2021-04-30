Песков: решений о возможном сокращении январских праздников не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, майские праздники не должны компенсировать за счет новогодних каникул.



«Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — сказал он журналистам РИА Новости.

Его спросили, сократят ли новогодние выходные из-за майских нерабочих дней. Он подчеркнул, что никаких решений на этот счет не принималось.

В прошлую пятницу Путин согласился объявить выходными дни с 1 по 11 мая, пообещав подписать соответствующий указ. Позже в Кремле уточнили, что речь о новом локдауне в России на майские праздники не идет. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану опасаются, что в грядущие выходные люди будут нарушать противоковидные меры.

Алексей Нечаев