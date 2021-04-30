Канцлер Австрии обсудил с Путиным борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также Курц поблагодарил Путина за приглашение посетить Петербургский международный экономический форум. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», — сообщила пресс-служба Кремля.

В этом месяце президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране.



Алексей Нечаев