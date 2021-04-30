Челнинский завод «Ремдизель» прокомментировал обыски на предприятии

Проводимые на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах обыски связаны с уголовным делом в отношении одного из недобросовестных контрагентов компании. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

АО «Ремдизель» оказывает полное содействие следственным органам. Компания осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в штатном режиме, без каких-либо ограничений, и выполняет все принятые на себя обязательства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обыски на челнинском предприятии прошли во вторник. Они проводятся в рамках уголовного дела, заведенного еще в 2019 году, выясняло «Реальное время».

