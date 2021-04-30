США приостановят выдачу неиммиграционных виз для россиян

Посольство США в России прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы с 12 мая. Исключение будет лишь для дипломатических поездок.

Также посольство США рекомендовало гражданам страны, которые находятся на территории России, покинуть ее до 15 июня, если их российская виза истекает, передает «РИА Новости» заявление ведомства.

Консульский персонал придется сократить на 75% из-за решения России. В связи с этим США с 12 мая будет предоставлять консульские услуги лишь американцам и только по ограниченному числу неотложных случаев.

В апреле Россия запретила въезд в страну восьми гражданам США в ответ на новые санкции Вашингтона. В их числе: генпрокурору США Мэррику Гарланду, министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу и директору ФБР Кристоферу Рэю.



Также Москва предприняла меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан, заявлял ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

