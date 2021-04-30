Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Туркменистаном достиг $107 млн

Фото: пресс-служба президента РТ

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Туркменистаном достиг $107 миллионов. Такие данные были озвучены в ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с заместителем председателя Кабмина, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Потенциал к росту есть в таких отраслях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобилестроение, судостроение, авиастроение. Безусловный приоритет — развитие сотрудничества в культурной сфере.

Туркменистан — один из самых крупных потребителей автомобильной техники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Парк автомобилей челнинского автопредприятия в стране насчитывает более 9 тысяч единиц. В Туркменистане представлена практически вся серийная линейка грузовиков КАМАЗа.

Также республика сотрудничает с ПАО «Татнефть» с 2008 года. 25 января текущего года в филиале ПАО «Татнефть» в Туркменистане произвели запуск производства по ремонту б/у насосно-компрессорных труб (НКТ).

Перспективные проекты для развития сотрудничества между ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнебит» на ближайший период: бурение и строительство новых нефтяных скважин,

построение цифровых геолого-гидродинамических моделей нефтяных месторождений Туркменистана, а также организация производств по ремонту нефтепромыслового оборудования (УЭЦН, буровые долота, бурильные трубы, диагностика насосных штанг и т. д.), участие в разведочных работах на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря и т. д., сообщает пресс-служба президента РТ.



Премьер-министр Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань вчера для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

