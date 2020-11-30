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Суд снова продлил арест экс-журналисту Ивану Сафронову

12:36, 30.11.2020
Суд снова продлил арест экс-журналисту Ивану Сафронову
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Лефортовский суд Москвы принял решение оставить в СИЗО экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, до 7 марта. Об этом сообщает «Коммерсант».

Судебное заседание проходило сегодня в 9.00 в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся секретные сведения.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Он работал сначала в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Главной специализацией журналиста было вооружение и оборонная промышленность. Весной этого года он перешел на работу в «Роскосмос», став советником Дмитрия Рогозина.

2 сентября сообщалось, что суд принял решение оставить Ивана Сафронова в СИЗО.

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