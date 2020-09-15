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Итоги дня: министр культуры РФ в Казани, санкции имени Навального, распространение коронавируса до 90 дней

19:00, 15.09.2020
Итоги дня: министр культуры РФ в Казани, санкции имени Навального, распространение коронавируса до 90 дней
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 сентября.

  • Сегодня министр культуры России Ольга Любимова впервые в качестве главы культурного ведомства посетила Казань, а также в первый раз побывала в театре, в котором служил ее прадед — знаменитый русский артист Василий Качалов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
  • Также Любимова побывала на заседании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана. На нем она объявила, что на базе Казанского института культуры в 2021 году запустят центр непрерывного образования Минкульта России. А певец Салават попросил Любимову создать новый телеканал о национальных культурах народов России. Тем временем Рустам Минниханов с главой Минкульта договорились запустить программу «Земский работник культуры» в Татарстане.
Фото tatarstan.ru
  • Перенесший коронавирус пациент может после своего выздоровления выделять вирус до 90 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова: «Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет».
  • Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал немецкому прокурору, что он намерен вернуться на родину. В РФ политик собирается продолжить свою деятельность. Сегодня же он опубликовал в Instagram первый пост после того, как пришел в себя.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Татарстане назначаются несколько судей. Так, председателем Кукморского райсуда утвержден Рамис Мутиев, а судьей Арбитражного суда РТ официально стала Евгения Холмецкая. Также назначены судьи в Вахитовский райсуд Казани, Высокогорский, Зеленодольский Нижнекамский и Чистопольский районные суды.
  • Путин также наградил министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Садыков получил награду за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Фото Максима Платонова
  • Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал убрать избирательные участки из школ: «Может быть, нам нужно развести политику и образование раз и навсегда? Давайте дадим педагогам воспитывать, а не заниматься политикой? Уберем УИКи из школ, мы можем найти другие места».
  • Рустам Минниханов, победивший на выборах президента Татарстана, вступит в должность 18 сентября. С победой его уже поздравил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
  • МВД России отказалось от законопроекта о введении ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Документ прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки.
  • Со следующего года в Татарстане стартует новая госпрограмма поддержки сельских товаропроизводителей — грант «Агропрогресс», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Сумма гранта — до 30 млн рублей. Также Зяббаров расказал, что в Татарстане 30 фермеров лишились грантов из-за нарушения условий их получения.
Фото tatarstan.ru
  • Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина решил достроить три дома жилого комплекса «Молодежный» в Казани.
  • YouTube сообщил о запуске собственного аналога китайского сервиса TikTok. Проект получил название Shorts. Он позволит создавать на телефоне короткие видеоролики. Они будут длиться не больше 15 секунд.
  • Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев сегодня утром попал в ДТП из трех автомобилей, будучи за рулем своего BMW. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. МВД сообщило, что виновницей ДТП стала водитель автомобиля Hyundai.
  • На бывшего футболиста сборной России и питерского «Зенита» Романа Широкова завели уголовное дело за избиение арбитра. Он стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами.
Фото soccernews.ru
  • Каждый седьмой доброволец, получивший вакцину «Спутник V», жалуется на слабость и мышечные боли, изредка — на подъем температуры. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эти осложнения описаны в инструкции.
  • Евросоюз считает, что августовские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В связи с этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Александр Лукашенко — нелегитимный президент страны.
  • Он же считает, что режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который сейчас создает Евросоюз, можно было бы назвать по имени Алексея Навального.
  • Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о нарушении прав бывших сотрудниц ООО ТД «Камилла». Сегодня СМИ сообщили, что более 200 декретниц, ушедших в отпуска по беременности и родам из ООО «ТД «Камилла», не могут оформить пособие на ребенка до полутора лет. Те, у кого декретный отпуск уже закончился, не могут уволиться и устроиться на новую работу. Последний магазин ООО «ТД «Камилла» закрылся в прошлом году.
  • Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину заявил, что необходимо запретить передачу российской вакцины в любые страны, пока не будет вакцинировано все население России.
Фото duma.gov.ru
  • Еще Жириновский призвал перенести все захоронения с Красной площади. В том числе он предложил перезахоронить генерального секретаря Леонида Брежнева на городском кладбище в Набережных Челнах.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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