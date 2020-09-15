Итоги дня: министр культуры РФ в Казани, санкции имени Навального, распространение коронавируса до 90 дней
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 сентября.
- Сегодня министр культуры России Ольга Любимова впервые в качестве главы культурного ведомства посетила Казань, а также в первый раз побывала в театре, в котором служил ее прадед — знаменитый русский артист Василий Качалов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
- Также Любимова побывала на заседании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана. На нем она объявила, что на базе Казанского института культуры в 2021 году запустят центр непрерывного образования Минкульта России. А певец Салават попросил Любимову создать новый телеканал о национальных культурах народов России. Тем временем Рустам Минниханов с главой Минкульта договорились запустить программу «Земский работник культуры» в Татарстане.
- Перенесший коронавирус пациент может после своего выздоровления выделять вирус до 90 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова: «Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет».
- Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал немецкому прокурору, что он намерен вернуться на родину. В РФ политик собирается продолжить свою деятельность. Сегодня же он опубликовал в Instagram первый пост после того, как пришел в себя.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Татарстане назначаются несколько судей. Так, председателем Кукморского райсуда утвержден Рамис Мутиев, а судьей Арбитражного суда РТ официально стала Евгения Холмецкая. Также назначены судьи в Вахитовский райсуд Казани, Высокогорский, Зеленодольский Нижнекамский и Чистопольский районные суды.
- Путин также наградил министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Садыков получил награду за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
- Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал убрать избирательные участки из школ: «Может быть, нам нужно развести политику и образование раз и навсегда? Давайте дадим педагогам воспитывать, а не заниматься политикой? Уберем УИКи из школ, мы можем найти другие места».
- Рустам Минниханов, победивший на выборах президента Татарстана, вступит в должность 18 сентября. С победой его уже поздравил глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
- МВД России отказалось от законопроекта о введении ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Документ прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки.
- Со следующего года в Татарстане стартует новая госпрограмма поддержки сельских товаропроизводителей — грант «Агропрогресс», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Сумма гранта — до 30 млн рублей. Также Зяббаров расказал, что в Татарстане 30 фермеров лишились грантов из-за нарушения условий их получения.
- Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина решил достроить три дома жилого комплекса «Молодежный» в Казани.
- YouTube сообщил о запуске собственного аналога китайского сервиса TikTok. Проект получил название Shorts. Он позволит создавать на телефоне короткие видеоролики. Они будут длиться не больше 15 секунд.
- Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев сегодня утром попал в ДТП из трех автомобилей, будучи за рулем своего BMW. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. МВД сообщило, что виновницей ДТП стала водитель автомобиля Hyundai.
- На бывшего футболиста сборной России и питерского «Зенита» Романа Широкова завели уголовное дело за избиение арбитра. Он стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами.
- Каждый седьмой доброволец, получивший вакцину «Спутник V», жалуется на слабость и мышечные боли, изредка — на подъем температуры. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эти осложнения описаны в инструкции.
- Евросоюз считает, что августовские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В связи с этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Александр Лукашенко — нелегитимный президент страны.
- Он же считает, что режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который сейчас создает Евросоюз, можно было бы назвать по имени Алексея Навального.
- Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о нарушении прав бывших сотрудниц ООО ТД «Камилла». Сегодня СМИ сообщили, что более 200 декретниц, ушедших в отпуска по беременности и родам из ООО «ТД «Камилла», не могут оформить пособие на ребенка до полутора лет. Те, у кого декретный отпуск уже закончился, не могут уволиться и устроиться на новую работу. Последний магазин ООО «ТД «Камилла» закрылся в прошлом году.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину заявил, что необходимо запретить передачу российской вакцины в любые страны, пока не будет вакцинировано все население России.
- Еще Жириновский призвал перенести все захоронения с Красной площади. В том числе он предложил перезахоронить генерального секретаря Леонида Брежнева на городском кладбище в Набережных Челнах.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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