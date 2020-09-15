Навальный: «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Instagram первый пост после того, как пришел в себя.

Он отметил, что скучает по подписчикам: «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую».

Напомним, что власти Германии заявляют об отравлении Навального сильнодействующим ядом из группы «Новичок». Российские официальные лица подчеркивают, что до сих пор не видели материалов по этому делу. Навальный пришел в себя в клинике «Шарите» 10 сентября. Вчера его полностью отключили от аппарата ИВЛ.

