В ЕС предложили назвать санкции именем Навального

Режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который сейчас создает Евросоюз, можно было бы назвать по имени Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



«Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как «список Магнитского» в США, мог бы носить имя Навального», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность введения санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за этой ситуации.

