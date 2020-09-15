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В ЕС предложили назвать санкции именем Навального

15:44, 15.09.2020
В ЕС предложили назвать санкции именем Навального
Фото: realnoevremya.ru

Режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который сейчас создает Евросоюз, можно было бы назвать по имени Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как «список Магнитского» в США, мог бы носить имя Навального», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность введения санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за этой ситуации.

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