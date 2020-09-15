ФК «Рубин»: «Иван Игнатьев в ДТП не пострадал, с ним все в порядке»

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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев сегодня утром попал в ДТП из трех автомобилей. Инцидент произошел на улице Профсоюзной.

Как сообщается, автомобиль марки BMW Игнатьева значительных повреждений не получил. Машина девушки, виновной в ДТП, получила самые серьезные повреждения. Автоледи госпитализировали с травмами с места происшествия.

«Иван ехал на тренировку, двигался по левой полосе ул. Профсоюзной, девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С Иваном все в порядке», — прокомментировали информацию «Реальному времени» в пресс-службе «Рубина».

Напомним, Иван Игнатьев перебрался в казанский клуб в зимнее трансферное окно. Футболист перешел в «Рубин» из «Краснодара» за 7 млн евро. В нынешнем сезоне на счету игрока два гола, забитых с пенальти.