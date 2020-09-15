СМИ: МВД отказалось от идеи наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД России отказалось от законопроекта о введении ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, документ прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки.

Напомним, почти год назад Министерство внутренних дел подготовило законопроект о блокировке постов в Сети, выражающих «явное неуважение к органам внутренних дел». Также предлагалось штрафовать за это на 100 тыс. рублей. Целью являлась «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения» в интернете сведений порочащего характера.