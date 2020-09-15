Прокуратура Татарстана проверит информацию о нарушении прав бывших сотрудниц ТД «Камилла»

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о нарушении прав бывших сотрудниц ООО ТД «Камилла». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки проведут прокуроры Тукаевского, Елабужского и Заинского районов. «В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры реагирования», — отметил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сегодня СМИ сообщили, что более 200 декретниц, ушедших в отпуска по беременности и родам из ООО «ТД «Камилла», не могут оформить пособие на ребенка до полутора лет. Те, у кого декретный отпуск уже закончился, не могут уволиться и устроиться на новую работу. Последний магазин ООО «ТД «Камилла» закрылся в прошлом году.