Салават попросил Ольгу Любимову создать новый телеканал о национальных культурах народов России

Артист татарской и башкирской эстрады, певец Салават Фатхутдинов сегодня на заседании Совета по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой — создать новый федеральный тематический телеканал с фокусом на «титульные народы» России и национальную культуру.

«У меня предложение, я немножко изменю вашу фамилию, хочу так сказать: Любимая Ольга Борисовна, — обратился к министру артист, вызвав смех и улыбки в зале заседаний. — В «Триколоре» есть 916 телеканалов и один канал «Культура». Что хочу сказать — России необходим один канал, где были бы представлены все народы нашей великой страны. К сожалению, сегодня пример татар и чуваш — титульные народы не представлены на федеральных каналах, очень мало. Должен быть создан такой национальный канал с целью сохранения культурного кода, где будет представлено все многообразие народной культуры. Естественно, один канал «Культура» не может все охватить».

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