Фонд дольщиков достроит три проблемных дома в Казани

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина решил достроить четыре проблемных дома в Казани и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте фонда.

Речь идет о трех домах комплекса «Молодежный» в Казани, а также о доме в жилом комплексе «Десяткино» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Напомним, на этой неделе Госстройнадзор планирует провести проверки второго дома «фоновского» ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. В ведомстве «Реальному времени» сообщили, что проверка стартовала сегодня и дом готовится к сдаче.