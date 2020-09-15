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Недвижимость

Фонд дольщиков достроит три проблемных дома в Казани

16:06, 15.09.2020
Фонд дольщиков достроит три проблемных дома в Казани
Фото: kzn.ru

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина решил достроить четыре проблемных дома в Казани и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте фонда.

Речь идет о трех домах комплекса «Молодежный» в Казани, а также о доме в жилом комплексе «Десяткино» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Напомним, на этой неделе Госстройнадзор планирует провести проверки второго дома «фоновского» ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. В ведомстве «Реальному времени» сообщили, что проверка стартовала сегодня и дом готовится к сдаче.

Недвижимость Татарстан
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