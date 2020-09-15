Фонд дольщиков достроит три проблемных дома в Казани
Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина решил достроить четыре проблемных дома в Казани и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте фонда.
Речь идет о трех домах комплекса «Молодежный» в Казани, а также о доме в жилом комплексе «Десяткино» во Всеволожском районе Ленинградской области.
Напомним, на этой неделе Госстройнадзор планирует провести проверки второго дома «фоновского» ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. В ведомстве «Реальному времени» сообщили, что проверка стартовала сегодня и дом готовится к сдаче.Недвижимость Татарстан
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