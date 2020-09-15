На базе Казанского института культуры в 2021 году запустят центр непрерывного образования Минкульта России

На базе Казанского государственного университета культуры и искусств в 2021 году запустят центр непрерывного образования Минкульта России. Об этом стало известно на Совете по культуре и искусству при президенте Татарстана.

«Регион входит в число лидеров по внедрению современных технологий в культуре, по цифровому развитию отрасли. Поэтому мы приняли решение со следующего года создать на базе Казанского государственного института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению «Информационные технологии», — подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.

«Татарстан — это всегда надежный партнер, который активно участвует в наших новых проектах в качестве пилотного региона. Правительство республики оказало неоценимую помощь в процессе разработки методики расчета целевых показателей нацпроекта. Татарстан стал пилотным регионом при реализации проекта «Культура для школьников. С самого первого года включился в реализацию программы детского туризма «Моя Россия».

В Татарстане также запустят программу «Земский работник культуры».