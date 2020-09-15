Глава Туркменистана поздравил Минниханова с победой на выборах президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов по телефону переговорил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны, сообщает пресс-служба президента РТ.

Бердымухамедов поздравил Минниханова с победой на выборах президента Татарстана. Он отметил высокий уровень деловых и доверительных отношений между странами и личное внимание президента РФ Владимира Путина к вопросам укрепления международного сотрудничества на уровне регионов.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития совместных проектов в области экономики.

Напомним, на выборах президента Татарстана явка составила 78,78%. За Минниханова проголосовали 1 930 316 избирателей — 83,28%. Он вступит в должность 18 сентября.