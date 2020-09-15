Глава Туркменистана поздравил Минниханова с победой на выборах президента Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов по телефону переговорил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны, сообщает пресс-служба президента РТ.
Бердымухамедов поздравил Минниханова с победой на выборах президента Татарстана. Он отметил высокий уровень деловых и доверительных отношений между странами и личное внимание президента РФ Владимира Путина к вопросам укрепления международного сотрудничества на уровне регионов.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития совместных проектов в области экономики.
Напомним, на выборах президента Татарстана явка составила 78,78%. За Минниханова проголосовали 1 930 316 избирателей — 83,28%. Он вступит в должность 18 сентября.ОбществоВласть Татарстан
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