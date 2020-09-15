Миронов призвал убрать избирательные участки из школ «раз и навсегда»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал убрать избирательные участки из школ. Об этом он заявил на первой осенней сессии Госдумы.

«Может быть нам нужно развести политику и образование раз и навсегда? Давайте дадим педагогам воспитывать, а не заниматься политикой? Уберем УИКи из школ, мы можем найти другие места».

Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что избирательный участок в образовательном учреждении — «самое безопасное место».

Вчера Кондратьев подвел официальные итоги выборов президента Татарстана, а также допвыборов в Госдуму по Нижнекамскому округу и в Госсовет Татарстана по Елабужскому округу. Так, на выборах президента Татарстана явка составила 78,78%. За действующего президента Татарстана Рустама Минниханова проголосовали 1 930 316 избирателей — 83,28%.