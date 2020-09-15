Минниханов с Любимовой договорились запустить программу «Земский работник культуры в Татарстане»

Татарстан готов включиться и апробировать новую программу поддержки работников культуры на селе — «Земский работник культуры». Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ с участием министра культуры России Ольги Любимовой, которое в эти минуты проводится в Казанской ратуше, заявил Рустам Минниханов.

«Мы это обсуждали с Ольгой Борисовной сегодня утром. Мы предполагаем, что регион тоже должен внести свою лепту. Для закрепления на селе молодых специалистов мы будем решать вопросы безвозмездного предоставления земельных участков для молодых специалистов», — подчеркнул президент РТ.

Как ранее сообщало «Реальное время», министр прибыла в республику с рабочим визитом, основная цель которого ознакомиться с промежуточными результатами и ходом реализации нацпроекта «Культура». Сегодня утром Ольга Любимова уже посетила Качаловский театр, в котором три сезона, с 1897 по 1900 год, будучи еще молодым и мало кому известным актером, служил ее знаменитый прадед — Василий Качалов. По данным Минкульта РТ, в графике Любимовой также визиты в Зеленодольск и Свияжск.