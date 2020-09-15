Евросоюз назвал Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии

Евросоюз считает, что августовские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В связи с этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Александр Лукашенко — не легитимный президент страны.

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — приводит его слова «РИА Новости», отмечая, что изначально Боррель ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии. После поправки глава дипломатии ЕС принес извинения.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко — легитимный президент Белоруссии.

