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Евросоюз назвал Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии

14:05, 15.09.2020
Евросоюз назвал Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии
Фото: wikimedia.org Okras

Евросоюз считает, что августовские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В связи с этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Александр Лукашенко — не легитимный президент страны.

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии», — приводит его слова «РИА Новости», отмечая, что изначально Боррель ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии. После поправки глава дипломатии ЕС принес извинения.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко — легитимный президент Белоруссии.

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