СМИ: Жириновский предложил перезахоронить Брежнева в Челнах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести все захоронения с Красной площади. Об этом он заявил перед открытием осенней сессии нижней палаты парламента.

В том числе он предложил перезахоронить генерального секретаря Леонида Брежнева на городском кладбище в Набережных Челнах, пишет «Новый день». С 19 ноября 1982 года до 6 января 1988 года город назывался Брежнев.

«Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, [проходят] ярмарки, праздники, концерты, Новый год, — [устраивать] кладбище. Это же кощунство — лежат в могилах сотни людей, а здесь отплясывают и пьют шампанское», — сказал Жириновский.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг жесткой критике конкурс на повторное использование мавзолея Ленина и назвал его циничной провокацией.