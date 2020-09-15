МВД РТ прокомментировало ДТП с участием футболиста «Рубина» Ивана Игнатьева: виновницей оказалась автоледи

МВД прокомментировало утренний инцидент с участием футболиста «Рубина» Иваном Игнатьевым, произошедшим на улице Профсоюзной. Ведомство подтвердило, что виновницей ДТП стала водитель автомобиля Hunday.



«15 сентября 2020 года в 08 часов 30 минут водитель автомобиля «Хендай Солярис» — девушка 1991 года рождения — напротив дома №40 по ул. Профсоюзной совершила столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением водителя 1999 года рождения, следовавшего слева в попутном направлении.

По предварительным данным, виновником ДТП стала девушка. Она в нарушение п. 8.5 ПДД РФ перед поворотом налево не заняла заблаговременно крайнее положение проезжей части.

В результате ДТП водитель «Хендай Солярис» получила растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей затылочной области и после оказания медицинской помощи отпущена из больницы», — говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел РТ.



Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня утром в центре Казани. Нападающий «Рубина» направлялся на тренировку. Игнатьев перебрался в казанский клуб из «Краснодара» за 7 миллионов евро.