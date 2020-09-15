Жириновский предложил запретить передачу российской вакцины от COVID-19 в другие страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину заявил, что необходимо запретить передачу российской вакцины в любые страны, пока не будет вакцинировано население всей России.



По словам Жириновского, в заражении россиян есть вина депутатов: «Миллион заразился в нашей стране, наша вина в этом есть. Какое спасибо сказать за отсутствие прививок для депутатов? Где прививки от коронавируса? А в Беларусь уже готовы отправлять. Пока всей стране не сделаем прививки… Это запретить должен парламент».

Чуть позже Володин сообщил, что решения насчет этого будут придержаны: «Надо сделать все, чтобы вакцина была доступна всем. Также есть возможность в рамках проходящего сейчас эксперимента принять участие в вакцинировании. Ряд наших коллег согласились и записались как добровольцы для участия. Все остальное, наверное, будет неправильно».

Напомним, в начале сентября стало известно о том, что Россия и Белоруссия могут заключить соглашение об использовании российской вакцины от COVID-19.