В Татарстане 30 фермеров лишились грантов из-за нарушения условий их получения

Фото: Инна Серова

В 2020 году в Татарстане 30 фермерам из числа получивших грантовую поддержку из бюджета пришлось вернуть деньги государству, сообщил журналистам в ходе сегодняшнего брифинга в Кабинете министров Татарстана министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Он уточнил: поддержка была оказана 1381 фермеру, но «только в отношении самых безнадежных мы проводим претензионную работу по возврату средств».

Причинами возврата стали нарушения требований к грантополучателям: закрытие КФХ ранее чем через пять лет деятельности, нарушение сроков сдачи отчетов об использовании гранта или отказ от реализации проекта, на который был получен грант.

— Есть, к сожалению, и факты мошенничества со стороны фермеров, — отметил Марат Зяббаров.

Сегодня «Реальное время» сообщало, что с 2021 года в Татарстане стартует новая госпрограмма поддержки сельских товаропроизводителей — грант «Агропрогресс».