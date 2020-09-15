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Путин утвердил несколько судей в судах Татарстана

08:47, 15.09.2020
Путин утвердил несколько судей в судах Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Татарстане назначаются несколько судей. Так, председателем Кукморского райсуда утвержден Рамис Мутиев.

Судьей Арбитражного суда РТ официально стала Евгения Холмецкая.

Также назначены судьи в Вахитовский райсуд Казани, Высокогорский, Зеленодольский Нижнекамский и Чистопольский районные суды.

Напомним, на пост главного судьи Набережных Челнов претендует бывший зампрокурора Елабуги Марс Самитов.

ОбществоВласть Татарстан
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