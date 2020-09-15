На футболиста Широкова завели уголовное дело об избиении арбитра

На бывшего футболиста сборной России и питерского «Зенита» Романа Широкова завели уголовное дело за избиение арбитра, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сказал собеседник агентства.

По данной статье футболисту может грозить арест до четырех месяцев.

Напомним, Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами. На следующий день Широков принес извинения пострадавшему. Чуть позже Данченков написал заявление в полицию.