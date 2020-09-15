Путин наградил главу Минздрава Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Садыков получил награду за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Также звание «Заслуженны деятель науки Российской Федерации» получил руководитель научного направления Казанского научного центра Российской академии наук, профессор, доктор технических наук Валерий Шлянников.
Ранее Путин наградил двух казанцев — глава управления Судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов получил Орден Дружбы, а экс-замглавы Минсвязи Татарстана, директору ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Владимиру Якимову присудили Орден Почета.ОбществоВласть Татарстан
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