NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал немецкому прокурору, что он намерен вернуться на родину. В РФ политик собирается продолжить свою деятельность.

«Он полностью осведомлен о своем состоянии, о том, что произошло, и о том, где он находится», — приводит The New York Times слова источника в органах безопасности Германии.

В разговоре с прокурором он отказался от совместного расследования своего дела Германией и Россией.

Напомним, что власти Германии заявляют об отравлении Навального сильнодействующим ядом из группы «Новичок». Российские официальные лица подчеркивают, что до сих пор не видели материалов по этому делу, и называют заявления представителей ФРГ политизированными.