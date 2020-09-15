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NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

08:35, 15.09.2020
NYT: Навальный намерен вернуться в Россию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал немецкому прокурору, что он намерен вернуться на родину. В РФ политик собирается продолжить свою деятельность.

«Он полностью осведомлен о своем состоянии, о том, что произошло, и о том, где он находится», — приводит The New York Times слова источника в органах безопасности Германии.

В разговоре с прокурором он отказался от совместного расследования своего дела Германией и Россией.

Напомним, что власти Германии заявляют об отравлении Навального сильнодействующим ядом из группы «Новичок». Российские официальные лица подчеркивают, что до сих пор не видели материалов по этому делу, и называют заявления представителей ФРГ политизированными.

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