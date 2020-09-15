Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Каждый седьмой доброволец жалуется на слабость и температуру после получения вакцины «Спутник V»

11:16, 15.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Каждый седьмой доброволец жалуется на слабость и температуру после получения вакцины «Спутник V»
Фото: pexels.com

Около 14% получивших вакцину «Спутник V» добровольцев жалуются на слабость и мышечные боли, изредка — на подъем температуры. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются».

По его словам, производством вакцины занимаются три крупных российских предприятия, производство идет по плану.

«Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», — приводит ТАСС слова Михаила Мурашко.

Напомним, Мурашко сообщал, что в регионы поступили первые партии вакцины «Спутник V».

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также