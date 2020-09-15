Каждый седьмой доброволец жалуется на слабость и температуру после получения вакцины «Спутник V»
Около 14% получивших вакцину «Спутник V» добровольцев жалуются на слабость и мышечные боли, изредка — на подъем температуры. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются».
По его словам, производством вакцины занимаются три крупных российских предприятия, производство идет по плану.
«Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», — приводит ТАСС слова Михаила Мурашко.
Напомним, Мурашко сообщал, что в регионы поступили первые партии вакцины «Спутник V».
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