Каждый седьмой доброволец жалуется на слабость и температуру после получения вакцины «Спутник V»

Около 14% получивших вакцину «Спутник V» добровольцев жалуются на слабость и мышечные боли, изредка — на подъем температуры. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются».



По его словам, производством вакцины занимаются три крупных российских предприятия, производство идет по плану.

«Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой», — приводит ТАСС слова Михаила Мурашко.

Напомним, Мурашко сообщал, что в регионы поступили первые партии вакцины «Спутник V».

