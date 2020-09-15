Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября
Рустам Минниханов, победивший на выборах президента Татарстана, вступит в должность 18 сентября. Это следует из календаря мероприятий, опубликованного на сайте Госсовета РТ.
Торжественная церемония начнется в 10.00 в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в Казани.
Далее в 14:00 пройдет 13-е заседание Госсовета Татарстана, на котором выступит Минниханов.
Напомним, на выборах президента Татарстана явка составила 78,78%. За Минниханова проголосовали 1 930 316 избирателей — 83,28%.ОбществоВласть Татарстан
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