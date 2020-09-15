Вылечившийся от коронавируса может выделять вирус до 3 месяцев
Перенесший инфекцию коронавируса пациент может после своего выздоровления выделять вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Так, наблюдения в России показывают результат выделения вируса выздоровевшим вплоть до 48 дней, за рубежом — до 90 дней: «Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», - приводит ее слова ТАСС.
Она не уточнила, может ли при этом переболевший заразить других.
Ранее Попова оценивала возможность появления второй волны COVID-19 в России.
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