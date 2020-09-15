Новости общества

12:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вылечившийся от коронавируса может выделять вирус до 3 месяцев

11:47, 15.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вылечившийся от коронавируса может выделять вирус до 3 месяцев
Фото: Илья Репин

Перенесший инфекцию коронавируса пациент может после своего выздоровления выделять вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Так, наблюдения в России показывают результат выделения вируса выздоровевшим вплоть до 48 дней, за рубежом — до 90 дней: «Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», - приводит ее слова ТАСС.

Она не уточнила, может ли при этом переболевший заразить других.

Ранее Попова оценивала возможность появления второй волны COVID-19 в России.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также