Вылечившийся от коронавируса может выделять вирус до 3 месяцев

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Перенесший инфекцию коронавируса пациент может после своего выздоровления выделять вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.



Так, наблюдения в России показывают результат выделения вируса выздоровевшим вплоть до 48 дней, за рубежом — до 90 дней: «Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», - приводит ее слова ТАСС.

Она не уточнила, может ли при этом переболевший заразить других.

Ранее Попова оценивала возможность появления второй волны COVID-19 в России.

